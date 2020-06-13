Телевизоры Hisense ULED U7 имеют частоту обновления 120 Гц

Компания Hisense пополнила ассортимент умных телевизоров тремя моделями ULED U7: с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются частотой обновления 120 Гц, контрастностью 8900:1, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К), 130-процентным охватом цветовой палитры BT.709, четырехъядерным процессором, 3 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания DTS Virtual X Surround Sound и технологией AI Focus, камерой со средствами искусственного интеллекта, поддержкой управления жестами и фитнес-функциями, технологией MEMC для компенсации размытия во время динамичных сцен и плавности изображения. Телевизоры появятся в продаже в ближайшее время по цене от 1090 долларов.

Комментарии и отзывы Hisense ULED U7
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