Телевизоры Huawei Smart Screen S series оценены от $490

Компания Huawei представила линейку недорогих телевизоров Smart Screen S86 Pro, в которую вошли модели S55, S65 и S75 с диагоналями экранов на 55, 65 и 75 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, поддержкой технологии MEMC, хорошей цветопередачей (92% охват цветовой палитры DCI-P3), аудиосистемой с двумя широкополосными 10-Вт динамиками и двумя высокочастотными 2-Вт динамиками, четырёхъядерной платформой, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и адаптером двухдиапазонного Wi-Fi. Младшие модели оценены в 490 долларов и 635 долларов, а вот стоимость 75-дюймовой версии будет объявлена позже.