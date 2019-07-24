Телевизоры LG 2019 получат поддержку AirPlay 2 и HomeKit

2019-07-24, Автор - Anna; Продукт - LG OLED, NanoCell 2019; [110]
Компания LG собирается развернуть поддержку Apple AirPlay 2 и HomeKit для телевизоров OLED и NanoCell этого года. Опции появятся со свежим обновлением прошивки. С поддержкой AirPlay 2 владельцы телевизоров ThinQ AI в этом году смогут просматривать видео через приложение Apple TV и другие видео программы, а также наслаждаться музыкой и фотографиями, подключенными к устройству Apple. Достаточно попросить Siri через iPhone или iPad, чтобы посмотреть фильмы, телепередачи или слушать музыку с iTunes.

Телевизоры с HomeKit также могут принимать участие в автоматизации дома. Например, можно создать команду, которая приглушает свет и включает телевизор. Пока нет информации, когда больше моделей телевизоров получат новое телевизионное приложение от Apple. На данный момент Samsung TV остается эксклюзивным.

Комментарии и отзывы LG OLED, NanoCell 2019
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