Телевизоры LG с NVIDIA G-Sync

В компании LG решили тоже выйти на рынок игровых мониторов со своими собственными устройствами с большой диагональю. Теперь компания планирует оборудовать свои телевизоры технологией NVIDIA G-Sync, которая позволит синхронизировать картинку с видеокарты и выдавать пользователю максимально плавную картинку. Правда, пока что цену на такие телевизоры никто не называет, а ведь есть телевизор с экраном на 55 дюймов или даже выше оборудовать разрешением 4К и поставить туда NVIDIA G-Sync, то дешевым он точно не будет. Аналитики уверены, что стоимость такого телевизора составит от трех тысяч долларов и до пяти, а ведь будут и более серьезные диагонали, которые стоят еще дороже. Вообщем, это удовольствие не для тех, кто хочет доступный монитор.