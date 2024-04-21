Телевизоры Redmi MAX 100 2025 появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу телевизор Redmi MAX 100 2025, который был представлен полторы недели назад. Его цена составляет 9000 юаней или около 1265 долларов. Телевизор характеризуется 100-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления до 144 Гц VRR, 94-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии защиты глаз Xiaomi Qingshan, поддержкой Dolby Vision и MEMC, четырехъядерным процессором A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной ОС Xiaomi HyperOS.