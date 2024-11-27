Телевизоры Redmi Smart TV X 2025 появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Redmi Smart TV X 2025, которая состоит из моделей размеров 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц с разгоном до 240 Гц в игровом режиме, точностью цветопередачи △E≈2, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 94% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой FreeSync, Dolby Vision и HDR10, однокристальной системой MediaTek MT9655 с графикой Mali-G71 MC1, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками на 25 Вт с поддержкой DTS:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 2.0 и USB 3.0, разъемами S/PDIF и Ethernet, а также предустановленной прошивкой Xiaomi HyperOS. Телевизоры оценены в 300, 385, 525 и 660 долларов соответственно.