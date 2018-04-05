Телевизоры Samsung 2018 QLED поддерживают 120 Гц Freesync и VRR

Samsung объявила о выпуске телевизоров QLED в 2018 году, которые будут поддерживать технологию переменной частоты обновления (VRR), которая возможна с использованием HDMI 2.1, а также FreeSYnc. Samsung анонсировала это на технологическом конгрессе в Милане.Модели LCD-телевизоров 2018 QLED, а также среднего уровня NU8000 будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц при разрешении Full HD.