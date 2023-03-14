Телевизоры Samsung Q80C 4K QLED оценены от $1200

Компания Samsung выпустила в Европе телевизоры серии Q80C 4K QLED с дисплеями диагональю 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц (кроме младшей модели, у которой 50-Гц экран), тонким корпусом, одинаково тонкой рамкой по всему периметру, аудиовизуальным отслеживанием OTS Lite, которое подстраивает звук под перемещения изображения на дисплее, 40-Вт 2,2-канальной акустической системой, платформой Quantum HDR+ и системой локального затемнения. Телевизоры оценены в 3500, 2500, 2000, 1400 и 1200 евро за варианты на 80,75, 65, 55 и 50 дюймов соответственно.

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