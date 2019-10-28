Телевизоры Samsung работают с Алисой

Сотрудники компании Samsung Electronics официально заявили, что телевизоры, которые входят в модельный ряд с 2018 по 2019 год, получат поддержку голосового помощника Алиса. Это разработка компании Яндекс, которая отлично работает с русским языком, позволяет выполнять определенные команды голосом и это действительно удобно. На текущий момент производитель телевизоров заявляет, что работать Алиса будет на устройствах SmartTV в линейках QLED, LS, серий 7100 и выше, так что если у вас именно такой телевизор, то можно смело ожидать обновления с поддержкой голосового помощника. Это серьезный шаг для отечественной компании Яндекс, ведь телевизоры компании Samsung пользуются невероятной популярностью на рынке. Это очень круто.