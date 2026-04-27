Представлена 8K-приставка Dangbei Super Box H5

Компания Dangbei пополнила ассортимент ТВ-приставок обновленной моделью Super Box H5, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 65 долларов. Новинка характеризуется четырехъядерной платформой Allwinner H618 с ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G31 MP2, 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой декодирования видео до 8K при 24 к/с с кодеком H.265 и выводом картинки в 4K при 60 к/с, поддержкой стандартов расширенного динамического диапазона HDR10 и HDR10+, функцией улучшения детализации, подавления шумов и оптимизации динамичных сцен, поддержкой 300 форматов, возможностью подключения к домашним хранилищам по NAS и SMB, предустановленной прошивкой Dangbei OS на основе операционной системы Android 12, портами HDMI 2.0, USB 2.0 и AV, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 Wi-Fi, поддержкой AirPlay, DLNA и Huawei Cast+, голосовым управлением с ИИ и передачей аудио Dolby.