Представлены телевизоры Skyworth Wallpaper TV A10H и A10H Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент тонких телевизоров моделями Skyworth Wallpaper TV A10H и TV A10H Pro, которые могут похвастаться корпусом толщиной 27,9 мм и симметричными рамками со всех. Новинки характеризуются LCD-матрицами производства BOE с антибликовым покрытием AG33 и коэффициентом отражения 0,7%, разрешением 4K, кадровой частотой 180 Гц, до 6120 и до 11520 зон локального затемнения, поддержкой суперквантовых точек SQD Pro нового поколения, 103% покрытием цветовой палитры BT.2020 в модели Pro, чипом обработки изображения Chameleon AI S8, поддержкой режима Art Screen 4.0 и акустикой формата 6.2.2 с технологией HARMAN AudioEFX. Базовая модель оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 1815, 2545 и 3855 долларов за версии с диагоналями 75, 85 и 100 дюймов соответственно. Версия обойдется в 2545, 3415 и 4580 долларов соответственно.

