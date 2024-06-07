Телевизоры TCL C655 PRO оценены от 70 тысяч рублей

Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры серии TCL C655 PRO, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицами VA с технологией QLED PRO, разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц (DLG 120 Гц), более 100 участками локального затемнения, пиковой яркостью 600 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, контрастностью 6000:1, точностью цветопередачи ΔE < 0,99, поддержкой Dolby Vision, HLG и HDR10+, платформой AiPQ PRO, 50-Вт акустической системой ONKYO формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, DTS-HD и DTS Virtual:X, интерфейсами HDMI 2.1 (eARC&ARC) и HDMI 2.0, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также предустановленной ОС Google TV. Цены на телевизоры стартуют от 70 тысяч рублей.