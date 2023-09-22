Телевизоры TCL C755, C855 и X955 выпустят в России

Компания TCL объявила о грядущем релизе в России телевизоров TCL C755, C855 и X955. Линейка TCL C755 характеризуется 55, 65 и 75-дюймовыми панелями QD-Mini LED с пиковой яркостью 1300 нит, кадровой частотой 144 Гц и 500 зонами локального затемнения. Данные модели выйдут в России до конца текущего года.

Серия TCL C855 состоит из моделей на 65, 75 и 85 дюймов, которые могут похвастаться QLED-матрицами с Mini LED-подсветкой, пиковой яркостью 2000 нит и 2000 зонами локального затемнения, а также 120-Вт аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos. Что до флагманской линейки TCL X955, то она представлена телевизорами на 115, 98 и 85 дюймов, которые основаны на QLED-панелях с подсветкой Mini LED, 98% охватом цветового пространства DCI-P3, 5000 зонами полноматричного локального затемнения, пиковой яркостью 5000 нит и сертификацией TUV Rheinland, аудиосистемой 4.2.2- Onkyo суммарной мощностью до 160 Вт.