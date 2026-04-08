Телевизоры TCL C8L оценили от 115 тысяч рублей

Компания TCL объявила о выпуске на российский рынок телевизоров серии TCL C8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Они получили матрицы WHVA 2.0 Ultra с технологией SQD-Mini LED, от 1008 до 4032 зон локального затемнения, пиковую яркость от 3000 до 6000 нит, разрешение 3840:2160 пикселей, частоту обновления от 144 Гц до 288 Гц с VRR, 100% охват цветового пространства BT.2020, поддержку Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, сертификацию IMAX Enhanced, поддержку фирменных технологий Super QLED и Ultra Color Filter Panel, процессор обработки изображения TSR AiPQ с алгоритмами TCL AI, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, звуковую систему Bang & Olufsen, операционную систему Google TV, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой eARC, ARC и HDMI CEC, а также поддержку AMD FreeSync. Телевизоры появятся в продаже по цене от 115 тысяч рублей.