Представлены телевизоры серии TCL T7M Pro SQD-Mini LED

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T7M Pro SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются модернизированной панелью Super Butterfly Star с 1152 зонами локального затемнения в старшей модели, разрешением 4K, кадровой частотой 150 Гц или 300 Гц в игровом режиме, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 2200 нит, акустической системой Hi-Fi формата 2.1.2 от Onkyo, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти (в старшей версии). Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 890 долларов за 65-дюймовую модель и 2155 долларов за топовую 98-дюймовую.

