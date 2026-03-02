Представлены QLED-телевизоры TCL P8L

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией P8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются HVA-матрицами с технологией QD-Mini LED Dimming, 22-битным управлением подсветкой в старших моделях и 16-битным в младших, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц контрастностью 6500:1 в 85-дюймовой версии и 6000:1 в остальных вариантах, 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3, чипом AiPQ Pro с ИИ-алгоритмами улучшения изображения, акустической системой ONKYO 2.1 Hi-Fi с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, металлическим корпусом, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, портом LAN, оптическим аудиовыходом и предустановленной операционной системой Google TV. Цены и дата начала продаж телевизоров пока не раскрываются.

