Проектор XGIMI X50 Ultra Max оценили в 2850 долларов

Компания XGIMI пополнила ассортимент флагманских проекторов моделями X50 Ultra и X50 Ultra Max, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 2265 и 2850 долларов. Новинки характеризуются цельнометаллическим корпусом, источником света на базе RGB-лазера с яркостью до 7000 CVIA, поддержкой IMAX Enhanced и других профессиональных аудиовизуальных стандартов, платформой MediaTek MT9681, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя 12-Вт динамиками и тремя интерфейсами HDMI. Старшая модель отличается фирменным дисплейным чипом формата 0,47 дюйма на базе технологии DMD для обработки изображения X-Vision. Он отвечает за оптимизацию изображения и обеспечения нативной контрастности до 10 000:1.