Телевизоры TCL P635 выходят в России Компания TCL дала старт российским продажам телевизоров серии P635, в которую вошли модели с диагональю дисплеев 43, 50, 55 и 65 дюймов. Первые покупатели смогут приобрести новинки за 21, 26, 30 и 42 тысячи рублей соответственно. Компания TCL дала старт российским продажам телевизоров серии P635, в которую вошли модели с диагональю дисплеев 43, 50, 55 и 65 дюймов. Первые покупатели смогут приобрести новинки за 21, 26, 30 и 42 тысячи рублей соответственно. Телевизоры характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), поддержкой HDR 10, подсветкой Direct LED, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 60 Гц, возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков, максимальной яркостью 270 кд/м2, контрастностью 5000:1, временем отклика 6,5 мс, 4-ядерной платформой TCL AiPQ Engine Gen 2, двумя динамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, адаптерами Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB 2.0, входом RF и предустановленной ОС Google TV с ассистентом Google. Телевизоры характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), поддержкой HDR 10, подсветкой Direct LED, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 60 Гц, возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков, максимальной яркостью 270 кд/м2, контрастностью 5000:1, временем отклика 6,5 мс, 4-ядерной платформой TCL AiPQ Engine Gen 2, двумя динамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, адаптерами Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB 2.0, входом RF и предустановленной ОС Google TV с ассистентом Google. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:21 . Продукт - TCL P635

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