Телевизоры TCL P635 выходят в России

Телевизоры характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), поддержкой HDR 10, подсветкой Direct LED, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 60 Гц, возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков, максимальной яркостью 270 кд/м2, контрастностью 5000:1, временем отклика 6,5 мс, 4-ядерной платформой TCL AiPQ Engine Gen 2, двумя динамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, адаптерами Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB 2.0, входом RF и предустановленной ОС Google TV с ассистентом Google.