Телевизоры TCL теперь поддерживают Dolby Atmos

Функция Dolby Atmos, упрощающая создание пространственного звука, вскоре появится в некоторых телевизорах и акустике TCL — компания добавляет поддержку технологии Dolby Atmos FlexConnect в телевизоры с QD-Mini LED из линейки 2025 года Precise Dimming Series (в частности, модели QM8K, QM7K и QM6K). Также TCL представила совершенно новую умную колонку Z100, которая будет работать в паре с этой функцией. FlexConnect позволяет подключать к телевизору специальные внешние колонки, которые можно разместить в любом месте комнаты. Это обеспечивает эффект объёмного звука Dolby Atmos без необходимости строго симметричной расстановки. Такая система — альтернатива традиционным домашним кинотеатрам, установка которых часто ограничивается размерами помещения, расположением розеток, а также сложностями с креплением и прокладкой кабелей.

Телевизоры и беспроводная колонка от TCL стали первыми устройствами с поддержкой FlexConnect, при этом Z100 уже продаётся в Китае по цене 1 499 юаней (примерно 208 долларов). Вероятно, в ближайшем будущем новинка будет продаваться и на территории других стран. По задумке компании, эта система напоминает другие решения с беспроводным Dolby Atmos вроде Sony Bravia Theater Quad, однако продукт TCL должен оказаться значительно дешевле. Вопрос только в доступности и поддержке беспроводных колонок от различных производителей — это будет играть ключевую роль для конечного потребителя, желающего получить объёмный звук.
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