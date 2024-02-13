Телевизоры Toshiba V35ME выходят в России

Компания Toshiba TV представила в России телевизоры серии V35ME, в которую вошли модели с диагональю 32 и 43 дюйма. Новинки характеризуются панелями D-LED с разрешением 1366:768 пикселей (формат HD) и 1920:1080 пикселей (формат Full HD) соответственно, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 250 нит, процессором REGZA Engine ZR, системой оптимизации Picture Optimizer, технологиями Color Re-master для восстановления изначальных цветов и Contrast Booster для большей контрастности и глубины цветовой палитры, двумя направленными динамиками Toshiba с технологией REGZA Power Audio и предустановленной ОС VIDAA U7. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.