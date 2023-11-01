Телевизоры Toshiba Z870ME вышли в России

Компания Toshiba выпустила на российский рынок линейки телевизоров Toshiba Z870ME и Z670ME, которые доступны в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов, а также 55, 65, 75 и 85 дюймов соответственно. Первая серия характеризуется дисплеями Mini-LED с разрешением 4К, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, сертификацией IMAX Enhanced, поддержкой HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision, а также режимом Filmmaker.

Серия Toshiba Z670ME предназначена для геймеров. Данные телевизоры оснащаются 4K-матрицами с технологией Quantum Dot, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, режимом Game Mode Pro, процессором REGZA Engine ZRi со встроенным ИИ, а также предустановленной программной оболочкой VIDAA U7.