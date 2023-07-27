Телевизоры Toshiba теперь поддерживают онлайн-кинотеатр KION

Сегодня компания Toshiba TV официально объявила про интеграцию онлайн-кинотеатра KION в свои умные телевизоры — в фирменной операционной системе VIDAA появилось приложение с достаточно внушительным арсеналом фильмов и сериалов, которые теперь можно будет смотреть с полным комфортом. Стоит отметить, что KION является достаточно многогранным сервисом для поглощения цифрового контента — через него можно смотреть не только фильмы с сериалами, но и телешоу, а также цифровое телевидение. Более того, пользоваться сервисом можно как на смартфоне, компьютере или планшете, так и на умном телевизоре, что позволяет начать просмотр на одном гаджете, а закончить дома на диване, например.

На текущий момент в библиотеке сервиса имеется больше 200 каналов, тысячи различных фильмов, масса сериалов, документальных картин и мультфильмов. У сервиса даже есть уникальные картины из коллекции KION Original, которые явно стоит посмотреть. Правда, стоит уточнить, что сейчас онлайн-кинотеатр появился только на устройствах под управлением операционной системы VIDAA U5 и U6. Впрочем, никто не исключает, что в будущем поддержка сервиса расширится, да и производитель обещает обеспечивать работу кинотеатра в процессе дальнейших обновлений операционной системы. Отличные новости для тех, кто устал искать фильмы в сети и хочет иметь удобный доступ к контенту в высоком разрешении сразу в своём умном телевизоре. Это на самом деле очень весомый аргумент.
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