Телевизоры Xiaomi QLED TV FX Pro Series 2025 готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила, что 8 мая в Индии будет представлена серия телевизоров QLED TV FX Pro Series 2025. Производитель подтвердил наличие QLED-панелей с разрешением 4K, кинематографического режима Filmmaker Mode, поддержки расширенного динамического диапазона HDR10+, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, динамиков с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, игрового режима с частотой обновления изображения 120 Гц, четырёхъядерной платформы A55, предустановленной операционной системы Fire TV и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Ориентировочная цена пока не раскрывается.