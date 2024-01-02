Телевизоры Xiaomi TV A появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу телевизоры серии Xiaomi TV A, которые были представлены неделю назад. Новинки оценены в 205, 230, 320, 365 и 420 долларов за версии с диагональю экранов 50, 55, 65, 70 и 75 дюймов соответственно.

Телевизоры оснащаются металлическим корпусом, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), соотношением экрана к передней панели 97,2%, отображением 1,07 миллиарда цветов, точностью цветопередачи ΔE≈2, стандартной частотой обновления 60 Гц, двумя стереодинамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой DTS, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi (5 ГГц/2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, двумя портами USB, двумя интерфейсами HDMI (один с поддержкой ARC), разъемами AV, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF, а также предустановленной программной оболочкой MIUI с голосовым управлением Xiao Ai.
Представлен 288-Гц телевизор Sharp 4T-C100GN7000A …
Сетевые источники сообщают, что компания Sharp выпустила на китайский рынок 100-дюймовый телевизор Sharp …
Телевизор Redmi A75 2024 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам доступного телевизора Redmi A75 2024, который оценен в Китае в 420 до…
55-дюймовый телевизор TCL C755 оценен в 72 тысячи рублей…
Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии C755, в которую вошли модели с диагональю 55,…
120-Гц телевизор Redmi A75 2024 оценен в $425 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Redmi A75 2024, которая основана на 75-…
75-дюймовый телевизор Thunderbird Peng 6 оценен в $490…
Компания Thunderbird пополнила ассортимент телевизоров линейкой Thunderbird Peng 6, в которую вошли модел…
Представлен 120-Гц телевизор Sharp Roku TV…
Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров моделями Sharp Roku TV OLED 4K Ultra HD, которые оценены…
LG анонсировала телевизоры QNED и QNED Mini LED 2024…
Компания LG анонсировала телевизоры серий QNED и QNED Mini LED 2024, которые основаны на панелях Mini LED…
Телевизоры Xiaomi TV A появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу телевизоры серии Xiaomi TV A, которые были представлены неделю назад.…
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor