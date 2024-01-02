Телевизоры Xiaomi TV A появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу телевизоры серии Xiaomi TV A, которые были представлены неделю назад. Новинки оценены в 205, 230, 320, 365 и 420 долларов за версии с диагональю экранов 50, 55, 65, 70 и 75 дюймов соответственно.

Телевизоры оснащаются металлическим корпусом, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), соотношением экрана к передней панели 97,2%, отображением 1,07 миллиарда цветов, точностью цветопередачи ΔE≈2, стандартной частотой обновления 60 Гц, двумя стереодинамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой DTS, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi (5 ГГц/2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, двумя портами USB, двумя интерфейсами HDMI (один с поддержкой ARC), разъемами AV, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF, а также предустановленной программной оболочкой MIUI с голосовым управлением Xiao Ai.