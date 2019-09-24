Телевизоры Xiaomi TV Pro оказались очень дешевыми

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi TV Pro; [47]
Как и ожидалось, компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Xiaomi TV Pro, в которую вошли модели на 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K (3840:2160 точек), платформой Amlogic на базе ядер Cortex-A55 с поддержкой контента 8K, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой объемного звука и двухдиапазонным адаптером Wi-Fi. К сожалению, производитель не сообщает, какие именно матрицы используются в телевизорах. Зато известна цена, и она точно порадует фанатов Xiaomi – 196 долларов за 43-дюймовый телевизор, 337 за 55-дюймовую модель и 477 долларов за телевизор с 65-дюймовым экраном. Старт продаж намечен на 27 сентября.


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