Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки TV S Pro Mini LED 2025, которая состоит из моделей с диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. За новинки просят эквивалент 650, 920, 1200 и 1935 долларов соответственно.

Телевизоры оснащаются экранами с Mini LED-подсветкой, разрешением 4K, пиковой яркостью 3200 нит, частотой обновления изображения 144 Гц или 240 Гц в игровом режиме, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR 10+ и IMAX Enhanced, технологией Master Image Quality Engine 2.0 для оптимизации качестве картинки, звуковой системой формата 2.1, 4-ядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0 и USB 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Стильные телевизоры TCL A300 Pro появились в продаже …
Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры серии TCL A300 Pro, которые были представлены около…
Представлены телевизоры Xiaomi TV Max 85 2025 и TV Max 100 2…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями TV Max 85 2025 и TV Max 100 2025, которые полу…
Телевизоры HYUNDAI BU 7100 выпустили в России …
Компания HYUNDAI выпустила на российский рынок серию телевизоров BU 7100, в которую вошли модели с диагон…
Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense 98S57…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Hisense 98S57, которая основана на 98-дюймовой…
Телевизоры Redmi A Pro появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашнем китайском рынке телевизоры серии Redmi A Pro, представлен…
4K-проектор JVC DLA-RS2200 оценили в 9 тысяч долларов …
Компания JVC пополнила ассортимент компактных проекторов моделями JVC DLA-RS2200 и DLA-RS1200, которые ор…
85-дюймовый телевизор Haier F6 Pro оценили в $685…
Компания Haier пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией F6 Pro, в которую вошли модели с диагон…
Представлен QLED-телевизор TCL 50T5K…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделью TCL 50T5K, которая появится в китайской продаже 31…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor