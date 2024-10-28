Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки TV S Pro Mini LED 2025, которая состоит из моделей с диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. За новинки просят эквивалент 650, 920, 1200 и 1935 долларов соответственно.

Телевизоры оснащаются экранами с Mini LED-подсветкой, разрешением 4K, пиковой яркостью 3200 нит, частотой обновления изображения 144 Гц или 240 Гц в игровом режиме, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR 10+ и IMAX Enhanced, технологией Master Image Quality Engine 2.0 для оптимизации качестве картинки, звуковой системой формата 2.1, 4-ядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0 и USB 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.