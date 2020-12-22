Телевизоры компании OnePlus получили третье обновление OTA3

Первые доступные телевизоры компании носят названия OnePlus TV 32Y1 и OnePlus TV 43Y1. Эти телевизоры получили первое обновление системы в месяц запуска, а второе обновление было выпущено через месяц. Теперь бренд начал выпуск третьего обновления.

Две модели серии OnePlus TV Y имеют идентичное оборудование, за исключением размера дисплея и разрешения. Новое обновление под названием OTA3 приносит новые функции OnePlus Connect, новые навыки Amazon Alexa и, что самое важное, улучшение стабильности Google Chromecast. Говоря о новых функциях OnePlus Connect, добавление времени экрана и статистики данных, возможность очистки фоновых приложений одним щелчком мыши и улучшения стабильности подключения.
Комментарии и отзывы OnePlus TV 32Y1 / 43Y1
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