Теперь вы можете купить первый в мире iPhone с USB-C

В прошлом месяце Кен Пиллонель - студент-робототехник из Швейцарии показал всему миру свой iPhone X с полностью работающим портом USB-C. Тот же самый телефон сейчас продается на аукционе eBay . На момент написания этой статьи цена достигла 3 950 долларов.

Речь идет о бывшем в употреблении iPhone X 64 ГБ в черном цвете, который поставляется только в коробке без дополнительных принадлежностей. Кен Пиллонель также советует не использовать его в качестве повседневного телефона, восстанавливать или стирать его данные. Кен Пиллонель также разместил полное руководство в своем аккаунте YouTube, в котором подробно описывается весь процесс. Короче говоря, он полностью изменил конструкцию разъема Apple Lighting, а затем копию разъема Lightning, что позволило ему создать гибкую печатную плату, которая смогла вертикально поместиться внутри iPhone между аккумулятором и Taptic Engine. Весь проект имеет открытый исходный код, и вы можете найти все инструкции в его репозитории GitHub, если хотите самостоятельно модифицировать iPhone с помощью USB-C.