Teracube 2e - это экологичный Android-телефон за 99 долларов

Teracube - американская компания, и их новый телефон Teracube 2e в настоящее время находится на краудфандинге на Indiegogo.

Их новый смартфон имеет полностью биоразлагаемый корпус, сменный аккумулятор и 4-летнюю гарантию. Teracube 2e получил 6,1-дюймовый дисплей HD + с вырезом в виде капли воды. Он работает на процессоре Helio A25 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти.

Селфи-камера - это 8-мегапиксельный датчик, а сзади - двойная камера 13MP + 8MP. В телефоне есть сканер отпечатков пальцев на задней панели, разблокировка по лицу, поддержка двух SIM-карт, специальный слот для карт MicroSD, аудиоразъем и сменный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Он также имеет Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, порт USB-C и работает под управлением Android 10 из коробки.

Смартфон можно приобрести за 99 долларов США.