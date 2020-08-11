Tesla делает умные часы

Компания Tesla показала, что умеет делать умные электрокары и умеет их продавать, что самое главное, ведь на текущий момент производитель делает крайне качественные автомобили и они пользуются спросом по всему миру. Преимущество продукта в наличии новых функций и качестве, что компания решила перенести и на свои новые умные часы. Пока что это лишь данные, слитые источниками из самой компании, но мы вполне можем поверить в то, что компания создаст свои умные часы. Это даст возможность взаимодействовать с автомобилем, чтобы открывать или закрывать двери, к примеру, либо же узнавать какую-то важную информацию. Мы ожидаем больше данных об этом устройстве уже совсем скоро, ведь производитель явно не будет тянуть с анонсом такого устройства.

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