Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition с загнутым стеклом

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition, который существенно отличается от всего, что вы уже видели на рынке. Разработчики явно решили сильно выделиться в сравнении с конкурентами и загнули стекло на фронтальной панели. Стоит отметить, что у этой компании уже есть корпус с загнутым стеклом, но теперь производитель вышел на совершенно иной уровень. На фронтальной панели корпуса имеется стеклянная панель, которая справа загнута. Получается очень необычное решение, которое смотрится довольно круто. Осталось компании выпустить модель, у которой справа и слева будет загнуто стекло, тогда вообще будет идеально. Конечно, корпус предназначен для специфических сборок, чтобы вы поставили сюда красивое железо и радовались внешнему виду.