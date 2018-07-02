Thermaltake Core P5 TG Ti можно повесить на стену

Компания Thermaltake давно радует нас своими интересными открытыми корпусами — это позволяет без особых проблем собрать действительно интересный вариант для игр или работы. Теперь вот в сети появился Thermaltake Core P5 TG Ti, который можно не только на стол ставить, но и монтировать на стену. То есть, вы просто собираете свой ПК, ставите туда подсветку и прочие моменты, после чего забиваете в стену крепления и цепляете всю эту красоту. Стоит отметить, что на стене корпус выглядит просто невероятно, плюс он не занимает места на столе и не вибрирует, что тоже очень приятно. Правда, нужно будет надежно крепить железку на стену, ведь вес конструкции будет килограмм 20, а может и больше. Это вес здоровенного телевизора, так что без четырех болтов тут не обойтись. Будем надеяться, что вскоре продукт появится на российском рынке.