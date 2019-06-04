Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition, который выделяется на фоне конкурентов практически полностью открытой конструкцией. Дело в том, что от основного шасси отходят четыре трубки, на которых крепится фронтальная панель из стекла. Между этими трубками никаких перегородок нет и воздух проходит свободно, благодаря чему охлаждать систему намного проще. Конечно, есть в этом решении и свои недостатки. Например, весь шум системы вы будете слышать без преград, плюс любая пыль в помещении будет оседать на комплектующих компьютера. Но, если в помещении не так много пыли и вам нужны хорошие температуры, то это отличное решение для сборки мощного игрового или рабочего компьютера.