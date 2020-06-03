Thermaltake Core P8 Tempered Glass можно вешать на стену

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P8 Tempered Glass, который обладает довольно необычным преимуществом. Дело в том, что на тыльной стороне каркаса корпуса расположены отверстия, которые позволяют всю конструкцию повесить на стену. Довольно часто в последнее время используется такое решение, так как корпус большой и занимает много места, тогда как не у всех оно на столе или под столом имеется. Кроме того, это просто очень круто и красиво выглядит, ведь у многих пользователей в таких корпусах будет установлена крайне мощная «начинка» с подсветкой и всеми прочими преимуществами. Обязательно стоит к новинке присмотреться, она выглядит интересно и предоставляет уникальное в своем роде преимущество.