Thermaltake Core P8 Tempered Glass можно вешать на стену

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P8 Tempered Glass, который обладает довольно необычным преимуществом. Дело в том, что на тыльной стороне каркаса корпуса расположены отверстия, которые позволяют всю конструкцию повесить на стену. Довольно часто в последнее время используется такое решение, так как корпус большой и занимает много места, тогда как не у всех оно на столе или под столом имеется. Кроме того, это просто очень круто и красиво выглядит, ведь у многих пользователей в таких корпусах будет установлена крайне мощная «начинка» с подсветкой и всеми прочими преимуществами. Обязательно стоит к новинке присмотреться, она выглядит интересно и предоставляет уникальное в своем роде преимущество.

Комментарии и отзывы Thermaltake Core P8 Tempered Glass
Обзоры:
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Новости:
Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G

Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G. Корпус выглядит стильно и не громоздко. Корпус позволяет уста...
Игровой ПК ASUS ROG Strix GT35 получил 10-ядерный Core i9-10900KF

Компания ASUS пополнила ассортимент десктопных ПК моделью ROG Strix GT35, которая предназначена для самых...
Корпус Thermaltake AH T200 анонсирован на цифровой выставке Thermaltake Expo

Корпус Thermaltake AH T200 является младшей версией корпуса AH T600. Новинка была представлена сегодня, н...
Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Лучший чехол для Huawei P40...
Лучший чехол для Huawei P40Производители смартфонов постоянно думают над тем, как бы привлечь пользователей к своему очередному прод...
В продажу поступил микрофон Acusis с фун...
В продажу поступил микрофон Acusis с фунКомпания Antimatter Research выпустила микрофон Acusis. Микрофон разработан для обеспечения чистого звуча...
Samsung Galaxy M40 получила обновление д...
Samsung Galaxy M40 получила обновление дКомпания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Samsung...
Официальные изображения следующего флагм...
Официальные изображения следующего флагмВ сети появилось несколько официальных рендеров грядущего смартфона Motorola Edge Plus. Флагманская модел...
Razer показала обновленный Blade 15...
Razer показала обновленный Blade 15Компания Razer официально обновила свой игровой ноутбук Blade 15 до нового железа, чтобы потенциальные по...
Microsoft добавляет многооконный режим д...
Microsoft добавляет многооконный режим дMicrosoft выпустила обновления для Word и PowerPoint на устройствах Apple iPad с поддержкой нескольких ок...
iLife A9s - лучший робот-пылесос...
iLife A9s - лучший робот-пылесосiLife A9s — новый робот-пылесос с системой определения окружающего пространства, поддержкой влажной уборк...
Представлен необычный ПК-корпус Abkoncor...
Представлен необычный ПК-корпус AbkoncorКомпания Abkoncore пополнила ассортимент корпусов моделью AL1000 Sync, который относится к сегменту откры...
Khronos Group начала работу над внедрени...
Khronos Group начала работу над внедрениKhronos Group начала разработку поддержки Vulkan Ray Tracing. Она включает в себя выпуск новых расширений...
Видеорегистратор с датчиком движения в р...
Видеорегистратор с датчиком движения в рPhilips CVR108 это видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки. ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила ...
Vivo V19 с быстрой зарядкой на 33 Вт ...
Vivo V19 с быстрой зарядкой на 33 Вт Компания Vivo на глобальном рынке анонсировала новый среднебюджетный смартфон. ...
Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британскиОбзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски
Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...
Обзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor