Thermaltake DistroCase 350P корпус с резервуаром для водяного охлаждения

Компания Thermaltake представила корпус DistroCase 350P. Корпус сочетает в себе уникальное решение, резервуар для жидкостного охлаждения.

Задняя стенка корпуса выполнена из пластика и представляет собой распределительную пластину с насосом для охлаждающей жидкости.

Корпус поддерживает материнские платы до ATX форм-фактора. Новинка не предусмотрена для воздушного кулер, так как высота между стенками всего 130 мм, а для видеокарты можно установить длиной 320 мм.

Новинка позволяет установить до двух радиаторов 360 мм. На пластине есть несколько входов и выходов для построения контура, а также встроенный насос D5. RGB подсветка совместима с ПО материнской платы.

Стоимость корпуса Thermaltake DistroCase 350P составит около 600 долларов.
Комментарии и отзывы Thermaltake DistroCase 350P
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