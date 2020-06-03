Thermaltake DistroCase 350P создан для СЖО

В последнее время многие геймеры собирают компьютеры с прицелом на систему жидкостного охлаждения. Проблема этого решения в том, что не всегда корпус приспособлен для установки радиатора или чего-то в таком духе. Разработчики корпуса Thermaltake DistroCase 350P приняли решение, что им не обязательно делать обычную модель для установки СЖО. Они выпустили корпус, который сам по себе уже является некой системой жидкостного охлаждения. Пользователю лишь нужно установить все необходимые компоненты, чтобы начать использовать компьютер в полную силу. Это действительно крутое решение, которое стоит своих денег, но нужно понимать, что корпус Thermaltake DistroCase 350P создавали не для бюджетных сборок или чего-то в таком духе.