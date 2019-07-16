Thermaltake Floe DX RGB TT Premium Edition в трех вариантах

Официально представлена система жидкостного охлаждения Thermaltake Floe DX RGB TT Premium Edition, которая реализована тремя моделями. Производитель создал новинку специально для тех пользователей, которые хотят собрать максимально мощный компьютер, у которого не будет проблем с шумом. Кроме того, здесь довольно яркая и сочная подсветка, что многим тоже будет приятно — внутри корпуса светятся вентиляторы и их даже можно синхронизировать. Есть модель с тремя вентиляторами на 120 миллиметров, с двумя аналогичными вентиляторами и двумя вентиляторами на 140 миллиметров. Вы можете выбрать то, что вам нравится больше всего, и собрать свой компьютер мечты. В плане характеристик у новинок все очень даже достойно, уверяем.