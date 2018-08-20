Thermaltake Level 20 GT выглядит очень стильно

Официально анонсирован компьютерный корпус Thermaltake Level 20 GT, который понравится любителям стекла и красоты. Правая и левая сторона продукта выполнена из стекла, так что вы можете смотреть не только на красивые видеокарты и материнскую плату, но и на накопители, которые установлены сзади. С другой стороны, ворох проводов и масса других элементов сборки тоже будет видно, что уже не так круто. Отмечу, что внутри достаточно места для работы с ATX платами и видеокартами любой длинны, всегда можно поставить массу накопителей и прочих комплектующих. Про стоимость пока что говорить не получается, так что ждем, пока производитель назовет официальный ценник для России. Но, есть ощущение, что гаджет будет вполне доступным и особо дорого его не оценят. Все же, раньше компания выпускала отличные решения с адекватной ценой.