Thermaltake Level 20 HT выглядит потрясно

Официально представлен компьютерный корпус Thermaltake Level 20 HT, который выполнен в двух цветовых вариантах и отлично подходит для тех пользователей, которые хотят ставить довольно дорогое оборудование и потом наслаждаться его внешним видом. На лицевой стороне компьютера расположена панель из стекла, сквозь которую можно увидеть все ваши компоненты компьютера, плюс стеклянные панели есть слева и справа, что делает корпус еще более продвинутым в этом плане. Также внутри у вас есть просто тьма пространства для установки всех необходимых компонентов вроде видеокарт, материнской платы, кастомной системы жидкостного охлаждения и так далее. Фактически, производитель предоставил вам все, что нужно для сборн топового компьютера.