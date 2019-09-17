Thermaltake Level 20 RGB с подсветкой

2019-09-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Level 20 RGB; [28]
Длительное время производители игровой периферии внедряли подсветку в мышки, клавиатуры, гарнитуры и прочие варианты. Однако, с ковриками это не получалось, так как внедрить подсветку в игровой коврик довольно трудно, а затраты потом нужно было перевести в цену и продавать обычные коврики за космическую цену. Благо, ситуация изменилась и сейчас вы можете получить модель Thermaltake Level 20 RGB за вполне разумные деньги. Для этого достаточно дождаться релиза, после чего пойти в магазин и купить коврик, который вам нравится больше всего. Подсветка реализована по контуру и красиво подсвечивает стол, вашу игровую поверхность. Плюс коврик представлен в двух вариантах — есть обычный формат и здоровенный ковер на весь стол.


Комментарии и отзывы Thermaltake Level 20 RGB
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