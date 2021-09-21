Thermaltake Tower 100 Metallic Gold в золотом цвете выйдет в этом году

Thermaltake представила корпус Tower 100 Metallic Gold в новой цветовой расцветке.

Корпус Tower 100 представляет собой уменьшенную версию корпуса The Tower 900. Он отличается боковыми панелями из закаленного стекла, благодаря которым просматриваются внутренние компоненты системы. Помимо стильного дизайна, модель имеет отличные тепловые характеристики. Tower 100 Metallic Gold получил два предустановленных 120 мм вентилятора.

Thermaltake Tower 100 Metallic Gold поддерживает установку кулера для процессора высотой до 190 мм, видеокарту длиной до 330 мм, радиатор СЖО размером 120 мм и материнские платы Mini-ITX форм-фактора.

Поступит корпус Thermaltake Tower 100 Metallic Gold в продажу в четвертом квартале 2021 года.