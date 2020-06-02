Thermaltake Tower 100 корпус поддержкой материнских плат mini-ITX размера

Корпус Thermaltake Tower 100 является уменьшенной версией корпуса Tower 900 Full Tower. Новинка имеет ограниченное пространство внутри, по сравнению со старшей версией. Корпус поддерживает материнские платы только форм-фактора mini-ITX.

Thermaltake Tower 100 позволяет установить процессорный кулер высотой до 180 мм, а длина видеокарты 320 мм. Слоты расширения предлагают установку до двух 2,5 дюймовых или 3,5 дюймовых накопителей.

Две панели изготовлены из закаленного стекла. На верхней части корпуса расположены разъемы USB Type-C, да USB 3.0 и HD-аудио разъем. Корпус доступен в двух цветах: черный и белый. Стоимость за черную версию составит 79 долларов, а за белую 89 долларов. Корпуса будут доступны в третьем квартале этого года.