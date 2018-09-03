Thermaltake V200 Tempered Glass Edition выглядит круто

В последнее время большинство производителей корпусов для компьютеров стали уделять внимание версиям со стеклянными панелями. В этом нет ничего удивительного, так как пользователи любят смотреть на свои комплектующие. Ярким примером достойного решения в этом сегменте является Thermaltake V200 Tempered Glass Edition. Это крутой и весьма дорогой корпус с толстым стеклом на боковой и фронтальной панели, который позволяет вам собрать компьютер мечты. Здесь вам и декоративный кожух, который скрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя, и большое пространство внутри, и три вентилятора на фронтальной панели. Весит такая радость 5,5 килограмма, а вот стоимость пока что производитель не называет. Будем надеяться, что это будет более-менее доступное решение для сборки игрового монстра.