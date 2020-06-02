Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G. Корпус выглядит стильно и не громоздко. Корпус позволяет установить плату размером Micro-ATX. Размеры корпуса 440х208х398 мм (ДхШхВ). Корпус оценен в 55 долларов.

Передняя и боковая панели изготовлены из закаленного стекла, боковая при этом установлена на петли. Корпус поставляется с установленным 120 мм вентилятором с RGB подсветкой. Передняя панель позволяет установить два 200 мм вентилятора. Кабели и блок питания можно скрыть благодаря предусмотренному кожуху.

Пылевые фильтры находятся на верхней панели и под блоком питания. На задней панели есть 4 слота PCIe расширений. На верхней панели расположилась панель ввода и вывода, где есть кнопка питания и перезагрузки, USB 3.0, два USB 2.0 и 3,5 мм разъем для наушников и микрофона.