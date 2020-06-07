Thermaltake анонсировала аксессуары для стримеров линейки Argent

Thermaltake анонсировала аксессуары для стримеров и геймеров. Представленные аксессуары призваны создать удобство для стриминга, а также комфорт при работе. Игровой коврик Argent MP1 Gaming Mouse Pad имеет размеры 370 на 350 мм. Основание подставки изготовлено из противоскользящего материала. RGB подсветка обеспечивает эстетику игровой зоны.

Подставка для наушников Argent HS1 RGB Headset Stand оснащена RGB подсветкой. Алюминиевая конструкция с противоскользящим основанием. Устройство имеет два USB 3.0 порта и 3,5 мм аудиоразъем.

Argent MB1 RGB Mouse Bungee новый продукт компании, подвес для кабеля мышки.

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