Thermaltake объявляет о доступности корпуса Divider 550 TG Ultra по всему миру

Компания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения, игровой периферии и памяти для энтузиастов, с радостью сообщает о доступности корпуса Divider 550 TG Ultra по всему миру.

Отличительной чертой корпуса Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower, являющегося новым вариантом серии Divider, является ЖК-экран в верхней части передней панели, который обеспечивает окно для отображения привлекательных изображений и GIF-файлов, а также для мониторинга информации ПК, такой как как температура ЦП в реальном времени или текущая частота ОЗУ. Благодаря программному обеспечению TT RGB PLUS 2.0 корпус теперь имеет больше настраиваемых параметров для демонстрации индивидуальности.

Корпус Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower поставляется с тремя предустановленными 120-мм передними вентиляторами ARGB 5 В, которые могут синхронизироваться с программным обеспечением материнской платы RGB от ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. Пользователи могут наслаждаться 16,8 миллионами цветов RGB-подсветки в 27 режимах освещения и могут легко переключаться между физическим управлением кнопками и программным обеспечением материнской платы долгим нажатием кнопки RGB. Более того, светящаяся RGB-подсветка и все остальные компоненты хорошо видны благодаря панелям из закаленного стекла толщиной 3 мм сверху, спереди и слева.

В дополнение к трем предустановленным 120-мм вентиляторам ARGB 5 В, сама конструкция корпуса гарантирует плавный поток воздуха и делает эффективность охлаждения корпуса еще более впечатляющей. Например, вентиляционные отверстия на двух сторонах переднего закаленного стекла создают оптимальное решение для забора воздуха. Охлаждающие выхлопы расположены с правой стороны стальной панели и в задней части корпуса. Примечательно, что правая панель имеет специальную симметричную треугольную боковую панель, которая сохраняет уникальные особенности серии Divider и обеспечивает лучший отвод тепла через небольшие отверстия на боковой панели.