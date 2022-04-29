Thermaltake объявляет о доступности корпуса Divider 550 TG Ultra по всему миру

Компания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения, игровой периферии и памяти для энтузиастов, с радостью сообщает о доступности корпуса Divider 550 TG Ultra по всему миру.

Отличительной чертой корпуса Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower, являющегося новым вариантом серии Divider, является ЖК-экран в верхней части передней панели, который обеспечивает окно для отображения привлекательных изображений и GIF-файлов, а также для мониторинга информации ПК, такой как как температура ЦП в реальном времени или текущая частота ОЗУ. Благодаря программному обеспечению TT RGB PLUS 2.0 корпус теперь имеет больше настраиваемых параметров для демонстрации индивидуальности.

Корпус Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower поставляется с тремя предустановленными 120-мм передними вентиляторами ARGB 5 В, которые могут синхронизироваться с программным обеспечением материнской платы RGB от ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. Пользователи могут наслаждаться 16,8 миллионами цветов RGB-подсветки в 27 режимах освещения и могут легко переключаться между физическим управлением кнопками и программным обеспечением материнской платы долгим нажатием кнопки RGB. Более того, светящаяся RGB-подсветка и все остальные компоненты хорошо видны благодаря панелям из закаленного стекла толщиной 3 мм сверху, спереди и слева.

В дополнение к трем предустановленным 120-мм вентиляторам ARGB 5 В, сама конструкция корпуса гарантирует плавный поток воздуха и делает эффективность охлаждения корпуса еще более впечатляющей. Например, вентиляционные отверстия на двух сторонах переднего закаленного стекла создают оптимальное решение для забора воздуха. Охлаждающие выхлопы расположены с правой стороны стальной панели и в задней части корпуса. Примечательно, что правая панель имеет специальную симметричную треугольную боковую панель, которая сохраняет уникальные особенности серии Divider и обеспечивает лучший отвод тепла через небольшие отверстия на боковой панели.

Мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80 построен на Intel Celeron…
Мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80 построен на Intel CeleronКомпания Xiaomi в рамках своей краудфандинговой кампании представила мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80, …
Thermaltake объявляет о доступности корпуса Divider 550 TG U…
Thermaltake объявляет о доступности корпуса Divider 550 TG UКомпания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения, игровой периферии и памяти д…
Biostar представил корпус Racing V8 Overdrive…
Biostar представил корпус Racing V8 OverdriveBIOSTAR представил модный корпус V8 Overdrive, разработанный специально для воплощения элементов дизайна …
Akasa представил безвентиляторный корпус Newton A50 для мате…
Akasa представил безвентиляторный корпус Newton A50 для матеAkasa выпустила последнюю модель своих безвентиляторных корпусов малого форм-фактора Newton A50. Новейший…
Представлены игровые мини-ПК Intel NUC 12 Extreme …
Представлены игровые мини-ПК Intel NUC 12 Extreme Компания Intel пополнила ассортимент мини-ПК модульной моделью ПК NUC 12 Extreme (Dragon Canyon), которая…
Geometric Future представила корпуса линейки Model 6 с уника…
Geometric Future представила корпуса линейки Model 6 с уникаКомпания из Китая Geometric Future представила свою новую серию корпусов Model 6. …
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-T…
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TВ изучаемом сегодня корпусе Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint производитель уделил большое в…
Представлен игровой компьютер Corsair Vengeance i7300 …
Представлен игровой компьютер Corsair Vengeance i7300 Компания Corsair пополнила ассортимент игровых десктопов моделью Vengeance i7300, которая работает под уп…
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпусаОбзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборокОбзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок
Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровняОбзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровня
Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панельюОбзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor