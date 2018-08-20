Thermaltake официально представила компьютерный корпус Level 20 GT

Компания Thermaltake выпустила компьютерный корпус Level 20 GT. Thermaltake Level 20 GT - корпус Full Tower для мощного игрового ПК. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Внутри можно задействовать четыре накопителя типоразмера 3,5, 2,5 дюйма и еще шесть устройств хранения данных формата 2,5 дюйма или три накопителя формата 3,5 дюйма. Допустимое количество слотов расширения — восемь. Габариты устройства составляют: 580 * 294 * 592 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, а также симметричный порт USB Type-C. О стоимости новинки пока не сообщается.