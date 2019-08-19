Thermaltake представила игровую мышь Level 20

Thermaltake выпускают свою первую в мире игровую мышь Level 20.

RGB Level 20 - это высокопроизводительная игровая мышь. Оснащен мощным оптическим датчиком PIXART PMW-3389 игрового класса с разрешением до 16 000 точек на дюйм обеспечивает превосходное отслеживание и отклик для полного контроля во время игры. Также имеет 50 миллионов кликов, и надежными переключателями OMRON, чтобы обеспечить максимальную надежность для самых интенсивных игровых сессий.

8 программируемых кнопок обеспечивают максимальные возможности настройки в соответствии с стилем игры. Внутренний 32-разрядный микроконтроллер на базе ARM с флэш-памятью объемом 64 КБ обеспечивает плавное быстродействие для геймеров.

Цветовая подсветка RGB имеет 4 зоны с 10 настраиваемыми динамическими световыми эффектами для самых персонализированных игр.

Двусторонний, эргономичный и легкий дизайн. Идеально обводит контуры под любые размеры рук и стили захвата для максимального комфорта во время длительных периодов игры. Также имея игровые периферийные устройства Thermaltake совместимые с TT RGB PLUS продукты. Позволяет беспрепятственно синхронизировать цвета RGB в единую целостную экосистему.