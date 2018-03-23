Thermaltake представила корпус View 37 RGB Edition

Thermaltake View 37 RGB Edition – корпус формата mid-tower воплотивший в себе новейшие технологии и необычайную эстетику. Благодаря боковой панели с акриловым окошком в виде «крыла чайки», начинка вашего ПК становится более заметна. Корпус комплектуется тремя вентиляторами Riing Plus 140мм с аппаратным управлением скорости и RGB подсветки (256 цветов). Опционально возможна установка дополнительных двух вентиляторов 200мм. Вышеупомянутый контроллер совместим с технологиями RGB подсветки на материнских платах производства Asus, Gigabyte и MSI. Совместимость с самым современным «железом» и различными системами жидкостного охлаждения, делают View 37 идеальным выбором для компьютерных энтузиастов.