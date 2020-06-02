Thermaltake представила корпус размера Full Tower Core P8 TG

Core P8 TG выполнен из качественных материалов. Три панели: верхняя, лицевая и боковая изготовлены из закаленного стекла толщиной 4 мм. Новинка поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Процессорный кулер высотой до 180 мм. Core P8 TG может вместить до 18 вентиляторов размером 120 мм и до 12 вентиляторов размером 140 мм.
Модель комплектуется магнитными фильтрами. Видеокарту длиной до 320 мм можно установить как в горизонтальное, так и в вертикальное положении. Специальный кронштейн предотвращает провисание видеокарты.
Лицевая панель оснащена разъемами Type-C, двумя USB 3.0 и двумя USB 2.0, портом HD Audio, кнопкой питания. Для накопителей предусмотрено шесть отсеков для 2,5 дюймовых дисков, а также три отсека для 3,5 HDD дисков.