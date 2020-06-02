Thermaltake представила корпус размера Full Tower Core P8 TG

Сегодня Thermaltake представила новый корпус Core P8 TG. Корпус позволяет построить кастомную систему жидкостного охлаждения благодаря огромным возможностям корпуса. Известно, что корпус появится во второй половине 2020 года.

Core P8 TG выполнен из качественных материалов. Три панели: верхняя, лицевая и боковая изготовлены из закаленного стекла толщиной 4 мм. Новинка поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Процессорный кулер высотой до 180 мм. Core P8 TG может вместить до 18 вентиляторов размером 120 мм и до 12 вентиляторов размером 140 мм.

Модель комплектуется магнитными фильтрами. Видеокарту длиной до 320 мм можно установить как в горизонтальное, так и в вертикальное положении. Специальный кронштейн предотвращает провисание видеокарты.

Лицевая панель оснащена разъемами Type-C, двумя USB 3.0 и двумя USB 2.0, портом HD Audio, кнопкой питания. Для накопителей предусмотрено шесть отсеков для 2,5 дюймовых дисков, а также три отсека для 3,5 HDD дисков.